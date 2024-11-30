У Херсоні безпілотник атакував маршрутку: 4 людей поранено

У Херсоні російські військові завдали удару з безпілотника по громадському транспорту. Внаслідок вибуху поранено чотирьох людей, їх госпіталізували.



«Ворог скинув вибухівку на маршрутку у Дніпровському районі. Постраждали 4 особи. Вибухові травми та осколкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62 років. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік», — повідомили в обласній військовій адміністрації вранці 30 листопада.



Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

За попередню добу Херсонської області одна людина загинула та ще 11 зазнали поранення внаслідок російських обстрілів.