Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

Верховна Рада дала згоду на призначення Андрія Костіна генеральним прокурором України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Ухвалення відповідного проекту постанови №7593 підтримали 299 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.



Андрій Костін є народним депутатом, членом фракції «Слуга народу», головою комітету Верховної Ради з питань правової політики. Костін – юрист, закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова.



Костін входив до складу делегації України на мирних переговорах з Росією навесні 2022 року, а раніше виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.