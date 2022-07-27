Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

27 липня 2022, 13:24

Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

Верховна Рада дала згоду на призначення Андрія Костіна генеральним прокурором України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Ухвалення відповідного проекту постанови №7593 підтримали 299 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Андрій Костін є народним депутатом, членом фракції «Слуга народу», головою комітету Верховної Ради з питань правової політики. Костін – юрист, закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова.

Костін входив до складу делегації України на мирних переговорах з Росією навесні 2022 року, а раніше виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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