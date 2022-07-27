Гроші за програмою «єДопомога» можна отримати у відділеннях «Укрпошти»

Громадяни України, які відповідають категорії надання виплати за програмою «єДопомога», за відсутності банківського рахунку зможуть отримати її у відділеннях «Укрпошти». Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.



«Наявність банківського рахунку не є обов'язковою: при заповненні заяви на сайті потрібно просто вказати про відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією люди отримають свої кошти у відділеннях "Укрпошти"», – зазначили в компанії.



У рамках проекту «єДопомога» грошову допомогу від міжнародних організацій у розмірі 2,2-2,5 тисячі гривень щомісяця можуть отримувати пенсіонери, українці на окупованих, деокупованих територіях або територіях з активними бойовими діями, а також внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, самотні батьки, які самостійно виховують малолітню дитину.