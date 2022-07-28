У Торецьку після обстрілу під завалами будинку виявили тіла двох загиблих

Наслідки обстрілу Торецька. Фото: ДСНС

Російські війська сьогодні вранці обстріляли Торецьк, внаслідок чого зруйновано житловий будинок. Під завалами виявлено тіла двох загиблих. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.



За інформацією рятувальників, внаслідок обстрілу частково зруйновано покрівлю та міжповерхові перекриття з п'ятого по третій поверх у п'ятиповерховому житловому будинку. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятовано трьох людей — двох чоловіків та жінку.



Також виявлено та вилучено тіла двох загиблих — чоловіка та жінки.



«Роботи завершені», — зазначили у відомстві.