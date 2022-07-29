Незважаючи на обстріл вокзалу Покровська, евакуація триває за графіком — Укрзалізниця

29 липня 2022, 09:50

Незважаючи на обстріл вокзалу Покровська, евакуація триває за графіком — Укрзалізниця

Незважаючи на нічні обстріли території поблизу вокзалу Покровська, евакуація з Донбасу продовжується за графіком. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Усі пошкодження колії буде ліквідовано, залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу евакуації», — зазначили у компанії.

Також в Укрзалізниці звернулися до мешканців Донбасу із закликом не відкладати евакуацію на останній момент.

Безкоштовний евакуаційний поїзд № 234 Покровськ — Львів (через Дніпро) курсує щоденно з Покровська о 16:30, прибуває до Львова о 17:30 наступної доби. На борту поїзда є можливість оформити матеріальну допомогу від держави та отримати її одразу після прибуття на вокзали Дніпра або Львова. Також працює програма пошуку тимчасового місця проживання «Там, де вас чекають».

Раніше мер Покровська Руслан Требушкін заявив, що евакуаційний потяг із Донецької області було скасовано через обстріл місцевого залізничного вокзалу.

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