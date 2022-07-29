Обстріл в'язниці з українськими військовополоненими здійснили ЗС РФ — заява Генштабу ЗСУ

Збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські полонені. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.



«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі — звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими та розстріли, які вчинялися там за наказами окупаційної "адміністрації" та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області», — наголосили в Генштабі.



Там також зазначили, що наслідки обстрілу уточнюються.

Сьогодні під обстріл потрапила Оленівська виправна колонія на підконтрольній угрупованню «ДНР» території. Загинули 53 особи, десятки людей поранено.