У Слов'янську системи опалення ставлять на консервацію

Системи опалення у Слов'янську ставляться на консервацію, із багатоповерхових будинків зливається вода. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.



«Співробітники керуючих компаній продовжують підготовку до опалювального сезону. У багатоповерхівках зливається вода, консервуються системи опалення. Деякі з них уже впоралися на 100%, деякі у процесі», - сказав Лях.



Мер зазначив, що минула ніч у місті пройшла спокійно, але все ж таки закликав мешканців евакуюватися.



Раніше міський голова повідомив, що опалювальний сезон у Слов'янську, швидше за все, не розпочнеться. У місті немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій.