Росіяни намагаються перевести війну у максимально затяжний формат — Подоляк

Росіяни намагаються перевести війну у максимально затяжний формат, щоб «пограти у виснаження», бо не мали реальних уявлень про оборонні та мобілізаційні можливості України. Про це у блозі на сайті "Кореспондент" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



За його словами, в РФ розраховують на те, що Захід втомиться від війни і наполягатиме на домовленостях із Кремлем, що передбачатимуть територіальні поступки з боку України.



Росія ж, як зазначає Подоляк, продовжує «блукати у темряві власних ілюзій», у планах РФ повернути себе до глобального порядку денного як лідер, який «має право щось диктувати» і запропонувати світу кілька варіантів «тимчасового фіналу».



Також Михайло Подоляк зазначив, що ніякі сценарії реального закінчення війни не є дієвими, окрім нанесення тактичної військової поразки РФ, навіть якщо це важко і ресурсно дуже затратно. Коментуючи відсутність розуміння у західних політичних еліт часових рамок війни в Україні, він зазначив, що наблизити фіналізацію можна посиленням різних форматів допомоги, насамперед військової.



«Наївні уявлення про “правильний інший фінал війни”, де не виграє Україна, безперечно призведуть нас до трагедії. І до подальших наростаючих кризових явищ, занепаду країни, відтоку звідси грошей і людей і подальших територіальних претензій Росії, яка до того ж різко зміцнить свої політико-дипломатичні позиції у глобальній політиці. Звідси питання: навіщо взагалі слухати “пропозиції Росії” і рухатися свідомо програшним шляхом, якщо Україна майже шість місяців веде ефективну оборонну війну, а в деяких напрямках домінує? І чому, країни-партнери не зрозуміють остаточно, що Росія - це не монстр, на якого треба дивитися з побоюванням, а ідеальний пацієнт, який вимагає невідкладної світової спеціалізованої терапії?» – підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях унеможливить будь-які переговори.



