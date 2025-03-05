Америка може відновити надання військової допомоги Україні: радник Трампа

США можуть поновити надання військової допомоги Україні. Фото: Reuters

Президент Америки Дональд Трамп розгляне можливість поновлення військової допомоги Україні. Це станеться в тому випадку, «якщо будуть організовані мирні переговори» та вжито заходів щодо зміцнення довіри. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц, передає Reuters.



За його словами, лист від Зеленського це «хороший, позитивний перший крок». Крім того, час та місце переговорів, а також склад команди переговорників, уже обговорюються.



«Ми вже говоримо про заходи щодо зміцнення довіри, які потім передамо російській стороні та перевіримо їхню готовність (до переговорів). Я думаю, що якщо ми зможемо погодитися на проведення цих переговорів і просунутися до них, а також покласти на стіл деякі заходи щодо зміцнення довіри, то президент уважно розгляне скасування цієї паузи», — сказав він, виступаючи на каналі Fox News.



Уолтц заявив, що Америка має бути впевнена в тому, що обидві сторони щиро ведуть переговори про частковий, а потім і постійний мир.



Раніше ми писали, що пауза у наданні Україні військової допомоги від США триватиме доти, доки президент Дональд Трамп не переконається, що він справді підтримує мирні переговори з Росією.