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У ЄС заявили, що незабаром ставлення Трампа до України може покращитися

05 березня 2025, 18:16

У ЄС заявили, що незабаром ставлення Трампа до України може покращитися

Науседа припустив, що ставлення Трампа до України покращиться. Фото: lrt Науседа припустив, що ставлення Трампа до України покращиться. Фото: lrt

Відносини США та України зможуть покращитись на краще найближчим часом після виступу президента Дональда Трампа в Конгресі. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє місцеве видання LRT.

На думку литовського лідера, Володимир Зеленський «робить усе можливе», крім того, «дуже конструктивно працює з адміністрацією США».

Науседа вірить, що незабаром ставлення президента США Дональда Трампа до України може покращитися.

«Це підтверджується не тільки листом (Зеленського до Трампу - ред.), але й дуже інтенсивними контактами, не обов'язково на рівні президента, а й з іншими чиновниками адміністрації США, які змушують мене вірити, що ставлення команди президента Дональда Трампа до України зміниться на краще найближчим часом», — додав він.

 Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не погодиться на припинення вогню, оскільки Росія вже неодноразово порушувала попередні домовленості.

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