Окупанти атакували Дніпропетровщину: Троє загиблих, дев'ять поранених

11 серпня 2022, 09:15

Окупанти атакували Дніпропетровщину: Троє загиблих, дев'ять поранених

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські війська вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Нікопольський район ворог тричі обстріляв із Градів. 120 прильотів! У Нікополі двоє людей загинули, семеро поранені, серед поранених — 13-річна дівчинка», — поінформував Резніченко.

За його словами, пошкоджено понад 40 багатоповерхівок. П'ять квартир зруйновано. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Також пошкоджено три школи, кілька магазинів, гаражі та машини. Перебито лінію електропередач, без світла понад шість тисяч людей.

«У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики. У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум'я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені», — зазначив Резніченко.

Також він повідомив, що в Синельниківському районі супротивник ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджено млин та будинки. Постраждали подружжя — жінка у лікарні.

«У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з'ясовуємо», — написав очільник області.

Пізніше він додав, що у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

«Нічна російська атака на область забрала життя трьох людей, дев'ятьох поранено, четверо з них у лікарні», — резюмував Резніченко.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Жертви Загиблі Поранені
Місця
Дніпропетровська область Нікополь

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:25
У Донецьку ліквідували витік аміаку на пивзаводі, є жертва та постраждалі
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:10
Кадиров заявив про «зачистку» від ЗСУ окупантами заводу в Соледарі
12:48
«ЛНР»: Пожежу на шахті «Самсонівська-Західна» гасять третій день
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
Всі новини
09:51
Вранці російська армія чотири рази обстріляла Харків
09:44
Російські війська обстріляли Краматорськ
09:31
До Києва доставили тіла шістнадцяти захисників Маріуполя
09:15
Окупанти атакували Дніпропетровщину: Троє загиблих, дев'ять поранених
08:58
Вночі російська армія вдарила по Луганській області дванадцятьма ракетами — Гайдай
08:52
Через обстріли на Донеччині загинули 11 людей
08:25
У Донецьку ліквідували витік аміаку на пивзаводі, є жертва та постраждалі
00:00
ЗМІ: Російський солдат розповів про тортури за його відмову воювати проти України
23:32
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста? ►
23:27
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
22:24
У Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку
22:03
У «АТБ» пояснили закриття своїх магазинів в Донецькій області
21:34
«ДНР»: Двоє людей загинули та 12 поранені від обстрілів
20:30
У мережі з'явилось відео пошкодженого Каховського мосту
19:30
Мінімум 6 людей загинули під час обстрілу Бахмута
Всі новини
ВІДЕО
Російські війська обстріляли Краматорськ
11 серпня, 09:44
Соледар: Якщо тривають бої, як евакуюватися з міста? ►
10 серпня, 23:32
Обстріл Донецька, ситуація в області. Головне за день ►
10 серпня, 23:27

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти