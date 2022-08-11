Окупанти атакували Дніпропетровщину: Троє загиблих, дев'ять поранених

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські війська вночі обстріляли чотири райони Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Нікопольський район ворог тричі обстріляв із Градів. 120 прильотів! У Нікополі двоє людей загинули, семеро поранені, серед поранених — 13-річна дівчинка», — поінформував Резніченко.



За його словами, пошкоджено понад 40 багатоповерхівок. П'ять квартир зруйновано. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Також пошкоджено три школи, кілька магазинів, гаражі та машини. Перебито лінію електропередач, без світла понад шість тисяч людей.



«У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики. У Криворізькому районі під вогонь російських "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж. Полум'я вогнеборці приборкали. Люди неушкоджені», — зазначив Резніченко.



Також він повідомив, що в Синельниківському районі супротивник ударив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджено млин та будинки. Постраждали подружжя — жінка у лікарні.



«У Дніпровському районі "приліт" ракети. Масштаби руйнувань з'ясовуємо», — написав очільник області.



Пізніше він додав, що у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.



«Нічна російська атака на область забрала життя трьох людей, дев'ятьох поранено, четверо з них у лікарні», — резюмував Резніченко.

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