Місто зруйноване: «ЛНР» не планує відновлювати захоплену силами РФ Попасну

Угруповання «ЛНР» схиляється до того, що не відновлюватиме захоплену російськими силами Попасну. Вона зруйнована майже повністю. Про це розповів очільник угруповання Леонід Пасічник, повідомляє російський «ТАСС».



«Можливо, ми Попасну відновлювати не будемо, бо особливо немає сенсу. Місто дійсно зруйноване практично повністю», — заявив Пасічник.



Він додав, що остаточного рішення не ухвалено.



Також Пасічник заявив, що «влада» не знає, скільки жителів міста залишилися без житла. Однак збираються їх порахувати та «вжити заходів щодо переселення». Крім того, «ЛНР» збирається до холодів подати тепло до вцілілих будинків.



Пасічник запевняє, що частина городян не планує нікуди їхати, попри руйнування.