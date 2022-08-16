У Криму горить склад боєприпасів

Вибух на складі боєприпасів у Криму. Скріншот

В анексованому Криму сьогодні вранці сталася пожежа на складі боєприпасів у районі селища Майське Джанкойського району. Відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали. Також інформацію про дитонацію на складі боєприпасів підтверджує ТАСС із посиланням на адміністрацію поселення.

У Криму сьогодні вранці горить склад боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району.



Одночасно з цим сталася пожежа на трансформаторній підстанції у Джанкої. pic.twitter.com/rKJfdMLfVr — Новости Донбасса (@novostidnua) August 16, 2022



Після детонації боєприпасів у селищі Майському з нього евакуйовано близько двох тисяч жителів, повідомляє «РИА Новости» із посиланням на владу поселення.



Російський «голова Криму» Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події. Пізніше він заявив про двох постраждалих.



Міноборони Росії заявило, що в районі населеного пункту Майське сталося спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин.

Одночасно з цим сталася пожежа на трансформаторній підстанції у Джанкої.

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