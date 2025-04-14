В Одеській області знешкоджено дві морські міни

Прикордонники в Одеській області виявили та знешкодили дві морські міни, викинуті на узбережжі, повідомляє пресслужба ДПСУ.
Прикордонники виявили та знешкодили дві морські міні, які винесло на побережжя Одещини. Завдяки пильності та оперативним діям бійців вибухонебезпечні предмети знешкоджено.— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 14, 2025
У разі виявлення підозрілих предметів – не наближайтесь та негайно повідомте відповідні служби. pic.twitter.com/wvHeMisVR1
Завдяки оперативності та уважності бійців вибухонебезпечні предмети було успішно нейтралізовано.
«Якщо ви виявили підозрілі об'єкти, не наближайтеся та негайно повідомте відповідні служби», - нагадали прикордонники.
Нагадаємо, артилерійський розрахунок прикордонної бригади «Гарт» завдав удару по місцях скупчення особового складу противника в районі Вовчанська.
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