В Одеській області знешкоджено дві морські міни

Підрив морських мін в Одеській області. Фото: кадр із відео

Прикордонники в Одеській області виявили та знешкодили дві морські міни, викинуті на узбережжі, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники виявили та знешкодили дві морські міні, які винесло на побережжя Одещини. Завдяки пильності та оперативним діям бійців вибухонебезпечні предмети знешкоджено.



У разі виявлення підозрілих предметів – не наближайтесь та негайно повідомте відповідні служби. pic.twitter.com/wvHeMisVR1 — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 14, 2025



Завдяки оперативності та уважності бійців вибухонебезпечні предмети було успішно нейтралізовано.



«Якщо ви виявили підозрілі об'єкти, не наближайтеся та негайно повідомте відповідні служби», - нагадали прикордонники.

Нагадаємо, артилерійський розрахунок прикордонної бригади «Гарт» завдав удару по місцях скупчення особового складу противника в районі Вовчанська.