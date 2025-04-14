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Росія систематично застосовує хімікати на фронті: серед українських військових є загиблі – ГУР

14 квітня 2025, 22:55

Росія систематично застосовує хімікати на фронті: серед українських військових є загиблі – ГУР

Російський окупант. Фото: Міноборони РФ Російський окупант. Фото: Міноборони РФ

Російська армія через неможливість досягти поставлених Кремлем завдань на полі бою систематично застосовує хімікати на фронті. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

На лінії бойового зіткнення, зокрема в Запорізькій області поблизу села Щербаки, все частіше фіксуються випадки застосування ЗС РФ боєприпасів з отруйним газом. Здебільшого йдеться про гранати РГ-Во, які росіяни скидають із безпілотників на позиції Сил оборони України.

Застосований загарбниками газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи. Знаходження у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки, серед українських військових же є загиблі.

Зараз продовжуються експертизи застосованої хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

Нагадаємо, що авіація РФ фугасною авіабомбою вдарила по місту Родинське Донецької області, внаслідок чого пошкоджені понад 20 будинків і виникла пожежа.

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