Авіація РФ фугасною авіабомбою вдарила по Родинському: пошкоджені понад 20 будинків, виникла пожежа

Наслідки удару по Родинському. Фото: ДСНС

13 квітня російська авіація завдала удару фугасною авіабомбою ФАБ-500 по приватному сектору міста Родинське Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені два багатоквартирні та 21 приватний будинок. На території одного з будинків виникла пожежа.



Попри постійну загрозу російських повторних обстрілів та безпілотників, рятувальники загасили пожежу на загальній площі 60 квадратних метрів.

Нагадаємо, що вночі 13 квітня авіація РФ скинула авіабомби на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого загорілися будинки і є поранені.