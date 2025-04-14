Після обстрілу Сум сьогодні постраждала одна людина — МВА

Сьогодні зафіксовано влучання БпЛА типу «Шахед» в одну з автостоянок міста Суми. Про це повідомив виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар.

Він зазначив, що станом на цю годину інформації про загиблих немає.

«Одна людина постраждала, поки вона перебуває в кареті швидкої допомоги», — додав Кобзар.

Він також зазначив, що усі відповідні служби працюють на місці події.

Нагадаємо, в Сумах вдень 14 квітня пролунав вибух. Перед цим моніторингові канали попереджали про розвідувальні російські дрони. Також про звуки дрону перед вибухом у соцмережах повідомляли очевидці.