Окупанти «легалізують» украдені у маріупольців автомобілі — міськрада

У Маріупольській міській раді повідомили про плани окупантів міста легалізувати вкрадені у мешканців міста автомобілі.

Тепер, за даними чиновників, в окупованому військами РФ Маріуполі дозволено ставити «на особливий облік» машини, на які, через війну втрачені, відсутні або викрадені реєстраційні документи.



«Таким чином, окупанти, колаборанти та їх прихистні тепер можуть привласнити, а насправді просто вкрасти, собі будь-яку автівку маріупольців, які виїхали. Така собі легальна схема, яка розв'язує руки для наживи. Бонуси відчують ті, хто в долі», - зазначили у Маріупольській міськраді.

Раніше в «Мінбуді» угруповання «ДНР» заявили, що в Маріуполі будуть знесені перші об'єкти, пошкоджені в результаті бойових дій, і назвали адреси будівель.