Кількість загиблих внаслідок удару по Харкову збільшилося до 12 осіб - ДСНС

Станом на 15:00 четверга відомо про 12 загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Салтівському районі Харкова. Рятувальники продовжують розбирати завали будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.



«Під час рятувальної операції рятувальникам вдалося врятувати 4 людей. Усі вони отримали травми різної ступені важкості. Загалом травми отримали 20 осіб. На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих. Усі вони є цивільними», - йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що багато загиблих - люди похилого віку і люди з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкта поряд із зруйнованою будівлею немає.



На місці події продовжують працювати близько 80 осіб особового складу ДСНС та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки.



17 серпня близько 21:00 російські окупаційні війська вдарили «Іскандером» по житловому в Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху сталися масштабні руйнування та пожежа.



Раніше міський голова Ігор Терехов повідомляв про 10 загиблих та 20 постраждалих.

Фото: ДСНС у Харківській області