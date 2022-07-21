Росія мобілізувала понад 100 тисяч жителів ОРДЛО, загинула майже чверть — правозахисники

Росія примусово мобілізувала на війну проти України понад 100 тисяч мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомив фундатор «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський на прес-конференції.



Він зазначив, що примусова мобілізація розпочалася ще 2021 року, коли чоловіків відправляли на так звані збори. У процесі зборів окупанти зібрали дані близько 50 тисяч резервістів, щоб за 22-23 лютого 2022 року їх швидко мобілізувати.



«За нашими даними, випадків примусової мобілізації було понад 100 тисяч. Але не слід думати, що всі вони були відправлені на фронт. На кінець квітня було 23 тисячі загиблих серед примусово мобілізованих. Це страшна цифра», — наголосив Лисянський.