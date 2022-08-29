Названо дату нової зустрічі союзників України у форматі «Рамштайн»

Друга зустріч Контактної групи з України у форматі «Рамштайн» відбудеться 8 вересня 2022 року. Про це повідомляється на сайті командування ВПС США у Європі та Африці.



Зазначається, що Міністр оборони США Ллойд Остін проведе особисте засідання Контактної групи з питань оборони України.



«Остін знову запросив міністрів оборони та високопоставлених військових чиновників з усього світу для обговорення війни в Україні, що триває, і різних питань безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США», - йдеться в повідомленні.



Раніше за підсумками третього засідання контактної групи Німеччина, Канада, Словаччина, Польща та Нідерланди оголосили про постачання Україні додаткового озброєння.