Розпорядився про масштабну примусову конфіскацію: СБУ повідомила про підозру «очільникові» Енергодару

Служба безпеки України повідомила про підозру «очільникові» так званої «військово-цивільної адміністрації» Енергодару у колабораційній діяльності. Він пішов на співпрацю з окупантами добровільно. Про це повідомили у відомстві.



«Встановлено, що псевдопосадовець працював над встановленням окупаційного режиму, видавав злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Наразі СБУ веде розслідування за фактом масштабного присвоєння окупаційним режимом майна великих українських сільгоспвиробників Кам'янсько-Дніпровського району та Енергодару на понад 1,89 мільярда гривень», — повідомили у Службі безпеки.



Також у СБУ зазначили, що «очільник» Енергодару ухвалив рішення про скасування всієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міської ради. Водночас затвердив структуру так званої «адміністрації» Енергодару, до складу якої ввів представників незаконних збройних формувань та військовослужбовців із Росії.



За інформацією спецслужби, 17 травня підозрюваний видав «розпорядження» про обов'язкову передачу окупаційній «владі» майна та зернової продукції підприємств АПК.



«Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію. Унаслідок чого майже 140 тисяч тонн українського зерна було вилучено у законних власників та вивезено на тимчасово окуповану територію Криму та порти в Краснодарському краї Росії», — розповіли у Службі безпеки.



Наразі «чиновнику» повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних судових чи правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, що призвело до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

«Продовжується слідство щодо з'ясування всіх обставин та причетних до злочинної діяльності осіб», — резюмували у СБУ.



Зазначимо, що йдеться про Андрія Шевчика. Підписані ним «документи» опублікувала Служба безпеки.