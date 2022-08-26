Прокуратура розповіла, кого з правоохоронців підозрює у колабораціонізмі на Луганщині

26 серпня 2022, 17:33

Прокуратура розповіла, кого з правоохоронців підозрює у колабораціонізмі на Луганщині

Ще п'ятьом людям повідомлено про підозру в тому, що вони брали участь у створенні окупаційних псевдоорганів у Луганській області.

 «За даними слідства, ще 5 осіб добровільно пішли на співпрацю з окупаційною владою РФ і обійняли посади в незаконно створених правоохоронних органах та органах влади так званої ЛНР», — йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора в Telegram-каналі.

 Згідно з інформацією відомства, один з тих, хто отримав підозру, у квітні 2022 року обійняв посаду керівника псевдопрокуратури Новопсковського району «ЛНР». Відомо, що йдеться про мешканця Луганська, який має юридичну освіту та до 2015 року працював в органах прокуратури Дніпропетровської області.

 Про іншого підозрюваного сказано, що він є екс-прокурором органів прокуратури Луганської області, який залишився на окупованій території після 2014 року. У червні поточного року підозрюваний добровільно очолив окупаційну прокуратуру Попаснянського району ЛНР.

 На співпрацю з представниками держави-агресора також погодилися мешканці міста Сватове та селища Троїцьке.

 «Вони вирішили збудувати "кар'єру" у так званому МВС, хоча раніше жодного відношення до правоохоронних органів не мали. Один із підозрюваних зайняв псевдопосаду "дільничного Троїцького райвідділу внутрішніх справ МВС "ЛНР"". Другий — влаштувався на роботу до так званого "Сватівського райвідділу внутрішніх справ МВС "ЛНР"», — йдеться у повідомленні відомства.

 Ще один підозрюваний, за інформацією прокуратури, у червні 2022 року добровільно зайняв псевдопосаду "в.о. голови м. Сєвєродонецька "ЛНР".

 За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області цих людей повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що 26 серпня Служба безпеки України повідомила про підозру голові Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його підлеглим.

Крім того, 25 серпня командир спецзагону швидкого реагування «Ахмат» Росгвардії РФ, який керував військовою операцією із захоплення міст Луганщини, отримав повідомлення про підозру від українських правоохоронців.

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