Распорядился о масштабной принудительной конфискации: СБУ сообщила о подозрении «главе» Энергодара

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении «главе» так называемой «военно-гражданской администрации» Энергодара в коллаборационной деятельности. Он пошел на сотрудничество с оккупантами добровольно. Об этом сообщили в ведомстве.



«Установлено, что псевдодолжностное лицо работало над установлением оккупационного режима, выдавало преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях. В настоящее время СБУ ведет расследование по факту масштабного присвоения оккупационным режимом имущества крупных украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара более чем на 1,89 миллиарда гривен», — сообщили в Службе безопасности.



Также в СБУ отметили, что «глава» Энергодара принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского городского совета. В то же время утвердил структуру так называемой «администрации» Энергодара, в состав которой ввел представителей незаконных вооруженных формирований и военнослужащих из России.



По информации спецслужбы, 17 мая подозреваемый издал «распоряжение» об обязательной передаче оккупационным «властям» имущества и зерновой продукции предприятий АПК.



«Фактически речь идет о масштабной принудительной конфискации. В результате почти 140 тысяч тонн украинского зерна было изъято у законных владельцев и вывезено на временно оккупированную территорию Крыма и в порты в Краснодарском крае России», — рассказали в Службе безопасности.



В настоящее время «чиновнику» сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, что привело к гибели людей или наступлению других тяжких последствий);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

«Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств и причастных к преступной деятельности лиц», — резюмировали в СБУ.



Отметим, что речь идет об Андрее Шевчике. Подписанные ним «документы» опубликовала Служба безопасности.