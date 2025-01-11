У Курській області взято в полон солдатів з КНДР

Українські військові в Курській області взяли в полон двох північнокорейських солдатів, наразі їх доставлено до Києва, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Наші воїни взяли в полон на Курщині військових із Північної Кореї. Це двох солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені до Києва, спілкуються зі слідчими СБУ», — написав Зеленський у Telegram-каналі.



За словами президента, це було непросто, оскільки зазвичай росіяни та інші військові із Північної Кореї добивають своїх поранених, а також роблять усе, щоб не збереглося доказів участі Північної Кореї у війні проти України.



Зеленський подякував військовослужбовцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнів-десантників, які захопили в полон цих двох людей.



«Як і всім полоненим, цим двом солдатам із Північної Кореї надається необхідна медична допомога», — зазначив глава держави.



Він доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених.

27 грудня Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата. Він помер.