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У Курській області взято в полон солдатів з КНДР

11 січня 2025, 14:55

У Курській області взято в полон солдатів з КНДР

Українські військові в Курській області взяли в полон двох північнокорейських солдатів, наразі їх доставлено до Києва, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наші воїни взяли в полон на Курщині військових із Північної Кореї. Це двох солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені до Києва, спілкуються зі слідчими СБУ», — написав Зеленський у Telegram-каналі.

За словами президента, це було непросто, оскільки зазвичай росіяни та інші військові із Північної Кореї добивають своїх поранених, а також роблять усе, щоб не збереглося доказів участі Північної Кореї у війні проти України.

Зеленський подякував військовослужбовцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та воїнів-десантників, які захопили в полон цих двох людей.

«Як і всім полоненим, цим двом солдатам із Північної Кореї надається необхідна медична допомога», — зазначив глава держави.

Він доручив Службі безпеки України забезпечити журналістам доступ до цих полонених.

27 грудня Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата. Він помер.

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