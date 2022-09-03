Слов'янськ потрапив під обстріл російської армії

03 вересня 2022, 08:37

Слов'янськ потрапив під обстріл російської армії

Слов'янськ після обстрілу. Фото: Вадима Ляха Слов'янськ після обстрілу. Фото: Вадима Ляха

Російська армія обстріляла Слов'янськ. Обійшлося без жертв. Про це заявив міський голова міста Вадим Лях.

«Гучно було на околицях. У Билбасівці (селище у Слов'янському районі — ред) постраждали приватні будинки на вул. Шкільній та Ясеневій. По вул. Літературний "приліт" у КАТП. На щастя, обійшлося без жертв. Інформація про пошкодження об'єктів уточнюється», — поінформував Лях.

Нагадаємо, за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули троє мирних жителів. Ще троє людей отримали поранення.

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