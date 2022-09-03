Славянск попал под обстрел российской армии

Славянск после обстрела. Фото: Вадима Ляха

Российская армия обстреляла Славянск. Обошлось без жертв. Об этом заявил мэр города Вадим Лях.



«Громко было на окраинах. В Былбасовке (поселок в Славянском районе — ред) пострадали частные дома по ул. Школьной и Ясеневой. По ул. Литературный "прилет" в КАТП. К счастью, обошлось без жертв. Информация о повреждении объектов уточняется», — проинформировал Лях.

Напомним, за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли три мирных жителя. Еще три человека получили ранения.



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