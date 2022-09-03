Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Славянск попал под обстрел российской армии

03 сентября 2022, 08:37

Славянск попал под обстрел российской армии

Славянск после обстрела. Фото: Вадима Ляха Славянск после обстрела. Фото: Вадима Ляха

Российская армия обстреляла Славянск. Обошлось без жертв. Об этом заявил мэр города Вадим Лях.

«Громко было на окраинах. В Былбасовке (поселок в Славянском районе — ред) пострадали частные дома по ул. Школьной и Ясеневой. По ул. Литературный "прилет" в КАТП. К счастью, обошлось без жертв. Информация о повреждении объектов уточняется», — проинформировал Лях.

Напомним, за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли три мирных жителя. Еще три человека получили ранения.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Славянск

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:24
Последствия обстрела Донецка — главное за день ►
22:07
В Донецке обстрелом поврежден супермаркет, погиб подросток (дополнено)
20:15
В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен
19:28
Центр Донецка попал под обстрел
18:47
В Макеевке при обстреле погибли два спасателя «ДНР»
17:43
В Донецке работает ПВО, из-за обстрелов обесточена часть города
16:47
«ДНР»: Пять человек ранены обстрелами на западе Донецка
16:44
Опубликованы фото разрушенного армией РФ Мариупольского краеведческого музея
16:44
Пушилин снизил курс гривны на подконтрольной группировке «ДНР» территории
16:20
В оккупированной части Харьковщины выдают автономера российского образца
15:26
Заместителю «мэра» Мариуполя, депутату от ОПЗЖ объявлено о подозрении в госизмене
15:14
За распространение «образовательных стандартов» РФ в оккупации предусмотрены санкции
13:40
Украина готовит план эвакуации жителей Крыма на случай боев ►
12:54
В Луганской ОВА сообщили о взрыве в оккупированной войсками РФ Кременной
12:31
«ДНР»: Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка
все новости
08:37
Славянск попал под обстрел российской армии
08:23
В результате обстрелов Донетчины погибли три человека
23:24
Последствия обстрела Донецка — главное за день ►
22:47
Россия остановила «Северный поток», заявив о поломке турбины
22:07
В Донецке обстрелом поврежден супермаркет, погиб подросток (дополнено)
21:19
В Кремле отреагировали на роспуск украинской делегации в ТКГ
20:15
В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен
19:28
Центр Донецка попал под обстрел
18:47
В Макеевке при обстреле погибли два спасателя «ДНР»
17:43
В Донецке работает ПВО, из-за обстрелов обесточена часть города
17:32
Новый план Кремля по затягиванию войны: все подробности ►
17:25
Страны G7 утвердили ограничение цены на российскую нефть
16:47
«ДНР»: Пять человек ранены обстрелами на западе Донецка
16:44
Опубликованы фото разрушенного армией РФ Мариупольского краеведческого музея
16:44
Пушилин снизил курс гривны на подконтрольной группировке «ДНР» территории
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела Донецка — главное за день ►
02 сентября, 23:24
Новый план Кремля по затягиванию войны: все подробности ►
02 сентября, 17:32
Украина готовит план эвакуации жителей Крыма на случай боев ►
02 сентября, 13:40

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты