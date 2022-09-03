Росіяни влаштували масований обстріл прикордонного району Чернігівської області

Сьогодні російські окупанти здійснили масований обстріл населених пунктів у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Росіяни з артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували понад 50 вибухів. Жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі», — повідомив Чаус.



Також росіяни обстріляли територію біля села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверської громади.