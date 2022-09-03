Россияне устроили массированный обстрел приграничного района Черниговской области

Сегодня российские оккупанты провели массированный обстрел населенных пунктов в Новгород-Северском районе Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской громады. Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — сообщил Чаус.



Также россияне обстреляли территорию возле села Каменская Слобода Новгород-Северской громады.