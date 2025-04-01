ЗСУ дронами знищили бліндаж окупантів у районі Миколаєво-Дар'їного

Російські військовослужбовці спробували закріпитися на лінії Миколаєво-Дар'їно-Журавка, але виявили лише знищений ЗСУ бліндаж. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Para Pax.
Подібні спроби закріплення вже відбувалися кілька разів, проте всі вони знищуються ударами українських дронів.
«Бліндажа немає, закріплюватися тут ніде», - коментує один із російських військових, які спустилися в окоп.
Крім того, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України минулої доби зупинили 27 атак російських загарбників.
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