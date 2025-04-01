ЗСУ дронами знищили бліндаж окупантів у районі Миколаєво-Дар'їного

Зруйноване укриття ЗС РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

Російські військовослужбовці спробували закріпитися на лінії Миколаєво-Дар'їно-Журавка, але виявили лише знищений ЗСУ бліндаж. Відповідне відео опублікував телеграм-канал Para Pax.



Подібні спроби закріплення вже відбувалися кілька разів, проте всі вони знищуються ударами українських дронів.



«Бліндажа немає, закріплюватися тут ніде», - коментує один із російських військових, які спустилися в окоп.



Крім того, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України минулої доби зупинили 27 атак російських загарбників.