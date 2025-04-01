Четверо українців загинули у ДТП в Австрії

В Австрії четверо українців загинули у ДТП. Фото: ORF

Сьогодні вранці в Австрії мікроавтобус із громадянами України врізався у вантажівку. Четверо людей загинули і стільки ж зазнали тяжких травм, повідомив австрійський громадський телерадіоканал ORF 1 квітня.

Наголошується, що смертельна аварія сталася близько 6:20 ранку в регіоні Нижня Австрія біля містечка Зеєбенштайн на Південному автобані (A2).

«Цілком завантажений мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою. Загинуло четверо людей, ще четверо дістали тяжкі травми», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними поліції, мікроавтобус врізався у вантажівку, коли вона виїжджала з паркувального місця. Після зіткнення людей у мікроавтобусі затисло. Їх визволяли рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання.

Дорога у напрямку Відня була перекрита кілька годин. Через це пробка розтягнулася на 10 кілометрів.