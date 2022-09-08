ЗСУ успішно відбили атаки окупантів у Донецькій області

ЗСУ відбили низку атак російських сил на Донбасі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.



Минулої доби окупанти завдали понад десять ракетних та 22 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар'ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка тощо.



На Слов'янському напрямку противник вів обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах Долини, Краснопілля, Грушувахи, Карнаухівки, Нової Дмитрівки, Вірнопілля.



На Краматорському напрямку окупанти стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Богородичного, Пришибу, Тетянівки, Сидорового, Сіверська, Спірного, Верхньокам'янського, Веселого та Григорівки.



На Бахмутському напрямку під обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр'ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка.



На Авдіївському напрямку російські війська вели обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Красногорівки, Авдіївки, Кам'янки, Веселого, Опитного, Водяного та Первомайського.



На Новопавлівському напрямку армія РФ стріляла з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського.



«Підрозділи Сил оборони утримують позиції й не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам'янка», — зазначили у Генштабі.



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