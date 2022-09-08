ВСУ успешно отразили атаки оккупантов в Донецкой области

ВСУ отразили ряд атак российских сил на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.



За прошедшие сутки оккупанты нанесли более десяти ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Славянск, Северск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Великая Новоселка и других.



На Славянском направлении противник вел обстрел из ствольной и реактивной артиллерии в районах Долины, Краснополья, Грушевахи, Карнауховки, Новой Дмитровки, Вернополья.



На Краматорском направлении оккупанты стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Богородичного, Пришиба, Татьяновки, Сидорово, Северска, Спорного, Верхнекаменского, Веселого и Григоровки.



На Бахмутском направлении под обстрел из минометов, ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.



На Авдеевском направлении российские войска вели обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Красногоровки, Авдеевки, Каменки, Веселого, Опытного, Водяного и Первомайского.



На Новопавловском направлении армия РФ стреляла из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.



«Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши воины успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка», — отметили в Генштабе.



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