Від Курахового до Соледару: Кириленко розповів, що зруйнували окупанти

08 вересня 2022, 10:48

Від Курахового до Соледару: Кириленко розповів, що зруйнували окупанти

Наслідки обстрілу Бахмута. Фото: ОВА Наслідки обстрілу Бахмута. Фото: ОВА

На Донеччині ніч пройшла неспокійно на багатьох ділянках фронту — від Курахового до Соледару. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«По Кураховому росіяни завдали ракетного удару, влучили у приватний будинок та дороги. Вночі були поодинокі "прильоти" по старій частині Авдіївки, вранці — масований артобстріл центру міста. У Костянтинівській громаді під обстріл потрапив елеватор, обсяги руйнувань ще встановлюємо», — поінформував керівник ОВА.

За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила.

«Росіяни багато стріляли у Бахмутському районі: у Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах. У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова. Нині на місці працюють рятувальники. Вночі під вогонь потрапив Соледар, пошкоджено спортивний комплекс. Також на території громади пошкоджено приватний будинок у Парасковіївці. У Світлодарській громаді від обстрілів страждають Одрадівка та Майорськ — інформація про постраждалих не надходила», — перелічив Кириленко.

Нагадаємо, за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули семеро мирних жителів. Ще двох людей поранено.

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