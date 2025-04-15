Російський Курськ атакували безпілотники: виникли пожежі, одна людина загинула

Вночі російський Курськ був атакований дронами. Фото: МНС РФ

Щонайменше п'ять будинків постраждали внаслідок масової атаки БПЛА на Курськ вночі 15 квітня. Очевидці повідомляли про кілька десятків вибухів та публікують відео. На даний момент відомо, що 85-річна жінка загинула, ще 9 поранено після атаки дронів на Курськ. Про це повідомляє офіційна влада регіону.

Зазначається, що на Заводській вулиці у житловому будинку після влучання дрону пошкоджено 8 та 9 поверхи.

Пошкоджено п'ять поверхів багатоквартирного будинку на вулиці Орловській та один поверх на вулиці Веспремській, а також три приватні будинки.

За словами місцевої влади, загинула 85-річна жінка, ще 9 людей поранено — вони зазнали осколкових поранень, черепно-мозкових травм, опіків.