Росія поки що припинила відправку військових підрозділів в Україну

12 вересня 2022, 22:32

Росія поки що припинила відправку військових підрозділів в Україну

Велика кількість російських добровольців відмовляються від служби в бойових умовах у зв'язку із ситуацією, що склалася в Україні. Відправлення нових підрозділів до України призупинено, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

«Поточна ситуація на театрі бойових дій та недовіра до вищого командування змусили велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби у бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих із тимчасово окупованих територій», – йдеться у зведенні Генштабу.

За даними українського штабу, ситуація посилюється загальним ставленням до власних поранених у РФ.

«Зокрема, у російських госпіталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не дається час на реабілітацію, щоб якнайшвидше повернути військовослужбовців до зони бойових дій», – наголошується в повідомленні.

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