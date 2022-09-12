Росія поки що припинила відправку військових підрозділів в Україну

Велика кількість російських добровольців відмовляються від служби в бойових умовах у зв'язку із ситуацією, що склалася в Україні. Відправлення нових підрозділів до України призупинено, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



«Поточна ситуація на театрі бойових дій та недовіра до вищого командування змусили велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби у бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих із тимчасово окупованих територій», – йдеться у зведенні Генштабу.



За даними українського штабу, ситуація посилюється загальним ставленням до власних поранених у РФ.



«Зокрема, у російських госпіталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не дається час на реабілітацію, щоб якнайшвидше повернути військовослужбовців до зони бойових дій», – наголошується в повідомленні.