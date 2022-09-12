Російські військові з сім'ями залишили Сватове — Гайдай

Сватове Луганської області покинули із сім'ями російські військові, у місті залишилися військові угруповання «ЛНР» з-поміж місцевих жителів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що російські війська тікають углиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.

«Окупаційна влада підтверджує інформацію щодо переміщення військових та колаборантів вглиб Луганщини. Більш того, «частина їде транзитом на територію РФ» - написав Гайдай.

За його словами, організаційні заходи щодо евакуації окупанти не організували і кожен рятується самостійно.

Також Гайдай нагадав про те, що «псевдореферендум», який планували провести окупанти 11 вересня, перенесли на невизначений термін через «обстріли ЗСУ».

Крім того в Луганській ОВА повідомили, що російські війська за минулу добу обстрілювали Тетянівку, Донецьке, Райгородок, Криву Луку, Верхньокам’янське та Спірне – на Краматорському напрямку, а також Веселе, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївку Другу, Зайцеве – на Бахмутському напрямку.

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив , що війська РФ обстріляли ракетами приватний сектор та перинатальний центр.