Російська армія завдала удару по Нікополю дроном: поранено дівчаток 12 і 13 років

Сьогодні, 28 жовтня, внаслідок атаки російського дрона по Нікополю, дістали поранення двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Дві дівчинки – 12 та 13 років. Вони постраждали, коли російська армія вдарила по Нікополі дроном-камікадзе. Обох госпіталізували з осколковими поразками. Стан середньої тяжкості», - заявив Лисак.



За словами начальника Дніпропетровської ОВА, зараз лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.



Раніше стало відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі від нічного ракетного удару зросла до 21 людини.