«Вони не забирають трупи»: Зеленський розповів, скільки військових Росія втратила у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Росія не рахує кількість втрат у війні проти України. Про це в інтерв'ю індійському виданню The Times of India повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, РФ уже втратила вбитими та пораненими понад 650 000 військових.



«І знаєте, що страшно? Що саме таке відбувається у наш час. Вони не забирають трупи. Ви знаєте, що їхні люди гниють у землі? Вони не забирають із поля бою вбитих своїх людей. І це є «обличчям» сьогоднішньої Росії, «обличчям» Путіна та «обличчям» цієї війни», – зазначив Зеленський.



Глава держави заявив, що на сході росіяни продавлюють українську оборону саме через цю «м'ясорубку».



«Через те, що вони закидають нас своїми трупами», – сказав він.

Нагадаємо, що командування армії РФ через великі втрати кидає на штурми поранених солдатів під містом Лиман Донецької області.