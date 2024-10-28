Росіяни атакували село в Краматорському районі: є пошкодження

У понеділок вранці, 28 жовтня, російська армія атакувала село Стародубівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Сьогодні о 5-й ранку агресор обстріляв Стародубівку і пошкодив два цивільні авто», — йдеться у повідомленні.



У поліції уточнили, що інформації про постраждалих та загиблих не надходило.



Раніше ми писали, що російські військові минулої доби, 27 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі.