На Запоріжжі колишній в'язень розстріляв 10 окупантів

У Запорізькій області колишній ув'язнений розстріляв десятьох сплячих окупантів, після чого втік. Про це пише телеграм-канал РФ «Досьє Шпигуна».



Наголошується, що вночі, 26.10.2024, в районі Новопокровки Запорізька область, військовослужбовець 2-ї штурмової роти «V» 38 окремої мотострілецької бригади Федорченко розстріляв десятьох сплячих військових свого підрозділу та втік у напрямку населеного пункту Пологи.

Колишній в'язень убив 10 росіян у Запорізькій області. Фото: Досьє Шпигуна

Пошуки росіянина, який був засуджений до чотирьох років суворого режиму в Уссурійську за навмисне заподіяння шкоди здоров'ю, а потім відправлений на війну, тривають.



Раніше повідомлялося, що російська влада хоче відправити на війну проти України 40% підсудних.