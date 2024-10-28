Понад 1600 окупантів та 51 артсистема: Генштаб ЗСУ повідомив про добові втрати армії Росії в Україні

Втрати російської армії з 27 на 28 жовтня становили 1680 військових пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та артилерійські системи. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни російська армія втратила 690 720 солдатів.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.10.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 690 720 (+1680) осіб ліквідовано;

танків — 9120 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 18395 (+40) од.;

артилерійських систем — 19 872 (+51) од.;

РСЗВ — 1240 од.;

засоби ППО — 984 од.;

літаків — 369 од.;

вертольотів — 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 867 (+68) од.;

крилатих ракет — 2625 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 27 660 (+100) од.;

спеціальної техніки — 3556 (+14) од.

Раніше ми писали, що втрати збройних сил РФ за тиждень склали близько 10 520 окупантів, а також 1732 одиниці озброєння та військової техніки.