Понад 1600 окупантів та 51 артсистема: Генштаб ЗСУ повідомив про добові втрати армії Росії в Україні

Втрати російської армії з 27 на 28 жовтня становили 1680 військових пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та артилерійські системи. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.
У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни російська армія втратила 690 720 солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.10.24 орієнтовно склали:
Раніше ми писали, що втрати збройних сил РФ за тиждень склали близько 10 520 окупантів, а також 1732 одиниці озброєння та військової техніки.
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