«ДНР» заявила про поранення пенсіонера під час атаки безпілотника

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення пенсіонера вдень 24 жовтня. Окупаційна адміністрація заявила, що у Петровському районі міста місцевий житель постраждав під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника.



З окупованої Горлівки сьогодні не надходило повідомлень про жертви обстрілу. Проте стверджується, що пошкоджено житлові будинки та міську інфраструктуру.



Пошкоджено два житлові будинки в Микитівському районі Горлівки, а також магазин та приміщення машинобудівного заводу, що не працює.

Вдень російські війська завдали удару по поштовому відділенню в Олексієво-Дружківці — двоє чоловіків загинули, одного травмовано.