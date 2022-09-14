Обстріл Миколаєва: Двоє людей загинули, ще троє госпіталізували

Під нічний масований обстріл Миколаєва потрапили усі чотири райони міста. Російські окупанти обстріляли Миколаїв системами типу С-300 – двоє загинули, ще трьох госпіталізували. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.



Загалом у всіх районах ушкодження отримали 13 приватних будинків. Здебільшого, крім вікон та дверей, побиті й дахи. У понад 10 багатоквартирних будинках вибито понад 250 вікон, пошкоджено балкони.



«Пошкодження отримали і два навчальні заклади. В одному зруйнована частина будівлі, вибуховою хвилею та уламками винесло вікна та двері в інших приміщеннях. В іншому – вибуховою хвилею вибило вікна. Також під обстріл потрапила ветеринарна лікарня. Там пробито опорну стіну, пошкоджено газопровід та електромережі, зруйновано вікна, двері, покрівлю та огорожу», - перерахував Сенкевич.



Окрім цього, один під'їзд багатоповерхового будинку у Корабельному районі став аварійним. Звідти жителі роз'їжджаються до своїх родичів та друзів.



Мер зазначив, що за потреби місто надасть усім сховище. Поліція забезпечить патрулювання біля цього будинку.