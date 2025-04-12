Дрон-бомбардувальник полку Nemesis знищив російський танк Т-72 на Покровському напрямку

Оператори батальйону безпілотних систем «Хижаки Висот» завдали точного удару по російській бронетехніці на Покровському напрямку. Внаслідок атаки було знищено танк Т-72 «Урал», повідомили українські військові.



«Пілоти успішно відстежили мету і завдали точного удару важким дроном-бомбардувальником Nemesis, перетворивши російський танк на купу металу, що обгорів», — розповіли в 59 окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка.



Довідка: Т-72 — один із наймасовіших і найнебезпечніших танків, які стоять на озброєнні російської армії. Він оснащений 125-мм гарматою, посиленою бронею та автоматом заряджання, що робить його ефективним засобом ведення вогню по піхотних позиціях, техніці та укріпленням. Танк активно використовується у штурмових операціях та при спробах прориву оборони.



Знищення Т-72 — вагомий удар по бойових можливостях противника, зазначають у підрозділі. Кожен ліквідований танк — мінус одна серйозна загроза для українських захисників на передовій.

Раніше 412 окремий полк Nemesis повідомив про знищення 100 російських танків за рік бойової роботи. Найбільше поразок підрозділ завдав бронетехніці окупантів на Старобільському напрямку — тільки там було виведено з ладу 28 танків, повідомили в полку.