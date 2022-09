Глава Єврокомісії прибула з візитом до Києва

У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит до України від початку війни. Про це повідомляється у Twitter глави Єврокомісії.



Фон дер Ляйєн повідомила, що під час візиту зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Темою переговорів буде продовження зближення економік та людей, доки Україна просувається до вступу у ЄС.

In Kyiv, для мого 3rd visit since start of Russia's war.



So much has changed.

Ukraine is now a candidate.



I'll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal, як докладно допомогти нашій економіці і людей closer при Ukraine progresses доwards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1