СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах Кадирову та двом його підлеглим

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його підлеглим. Про це повідомляє пресслужба відомства.



У СБУ наголосили, що зібрали неспростовні докази воєнних злочинів з боку:

Рамзана Кадирова;

заступника начальника управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській Республіці Данііла Мартинова;

командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» 46 окремої бригади оперативного призначення Північнокавказького округу військ національної гвардії РФ Хусейна Межидова.

«Задокументовано, що в лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників», — повідомили у відомстві.



За інформацією СБУ, 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріатричним відділенням. За його наказами:

було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві жителі), серед яких — понад сотня лежачих хворих;

підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено на вогневу позицію окупантів.

За наказом Межидова в період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення в заручники та утримання у підвалах багатоповерхівок майже 200 мешканців Гостомелю. Серед постраждалих — жінки, люди похилого віку та неповнолітні. Тих із полонених, хто, не витримавши нелюдських умов утримання (вогкість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «ховали» поблизу будинку.

Мартинова та Межидова звинувачують:

в утримуванні цивільних;

порушенні правил поводження з цивільним населенням;

використанні їх як «живого щита».

Хусейна Межидова — ще й у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів.

Кадирову слідчі СБУ оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, започаткованої у 2014 році, виправдання, визнання правомірної тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які чинили збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Данііл Мартинов та Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільним населенням).



«Продовжується слідство щодо встановлення інших злочинів, скоєних фігурантами під час ведення бойових дій проти України», — зазначили у СБУ.