СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах Кадирову та двом його підлеглим

26 серпня 2022, 15:14

СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах Кадирову та двом його підлеглим

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його підлеглим. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У СБУ наголосили, що зібрали неспростовні докази воєнних злочинів з боку:

  • Рамзана Кадирова;
  • заступника начальника управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ у Чеченській Республіці Данііла Мартинова;
  • командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» 46 окремої бригади оперативного призначення Північнокавказького округу військ національної гвардії РФ Хусейна Межидова.

«Задокументовано, що в лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників», — повідомили у відомстві.

За інформацією СБУ, 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріатричним відділенням. За його наказами:

  • було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві жителі), серед яких — понад сотня лежачих хворих;
  • підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено на вогневу позицію окупантів.

За наказом Межидова в період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення в заручники та утримання у підвалах багатоповерхівок майже 200 мешканців Гостомелю. Серед постраждалих — жінки, люди похилого віку та неповнолітні. Тих із полонених, хто, не витримавши нелюдських умов утримання (вогкість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «ховали» поблизу будинку.

Мартинова та Межидова звинувачують:

  • в утримуванні цивільних;
  • порушенні правил поводження з цивільним населенням;
  • використанні їх як «живого щита».

Хусейна Межидова — ще й у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів.

Кадирову слідчі СБУ оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, започаткованої у 2014 році, виправдання, визнання правомірної тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які чинили збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Данііл Мартинов та Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільним населенням).

«Продовжується слідство щодо встановлення інших злочинів, скоєних фігурантами під час ведення бойових дій проти України», — зазначили у СБУ.

Читайте також:

Україна оголосила підозру соратнику Кадирова, який захоплював міста Луганщини

Ще за темою

Люди
Рамзан Кадиров
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:26
У Бердянську вибух: Поранено «заступника начальника ДАІ»
15:13
Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі – «Енергоатом»
15:09
В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи
14:02
Перебито останню лінію електропередач із Запорізької АЕС в Україну — російські ЗМІ
13:18
На окупованій території сходу України РФ посилила роботу ФСБ — Гайдай
11:48
У соцмережах показали чергу на виїзд до РФ в окупованому Новоазовську
11:10
В окупованій Кадіївці під обстріл потрапив готель із російськими військовими
08:57
«ДНР» заявила про двох загиблих та шістьох поранених цивільних
08:31
На півдні України за тиждень знищено 7 складів з боєприпасами армії РФ — ЗСУ
00:48
Туреччина пропонує повернути Крим Україні під час укладання миру з РФ. «Крим сьогодні» ►
00:19
Обстріли Бахмута, Слов'янська, Соледара. Із ув'язнених у РФ вимагають гроші на «ДНР». Головне за день ►
19:36
Херсонщина залишилася без світла через відключення ЗАЕС від енергомережі
18:52
Горить територія заводу «Стирол» у Горлівці
18:06
Україна оголосила підозру соратнику Кадирова, який захоплював міста Луганщини
17:41
Влада Петербурга збирається встановити в Маріуполі пам'ятник Невському
Всі новини
15:26
У Бердянську вибух: Поранено «заступника начальника ДАІ»
15:14
СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах Кадирову та двом його підлеглим
15:13
Запорізька АЕС знову підключена до української енергомережі – «Енергоатом»
15:09
В окупованому російськими військами Херсоні чути вибухи
14:02
Перебито останню лінію електропередач із Запорізької АЕС в Україну — російські ЗМІ
13:39
Слов'янськ потрапив під обстріл, постраждали багатоповерхівки
13:18
На окупованій території сходу України РФ посилила роботу ФСБ — Гайдай
13:14
ЗСУ контролюють 45% території Донецької області — Кириленко
12:41
Білоруські військові літаки переобладнані під ядерну зброю — Лукашенко
12:25
В Україні створили фонд допомоги сім'ям ультрас, які загинули на фронті
12:06
З'явилися фото наслідків обстрілу армією РФ Чапліно на День Незалежності України
11:48
У соцмережах показали чергу на виїзд до РФ в окупованому Новоазовську
11:32
Окупанти атакували Донецьку область авіацією, ЗРК «С-300», артилерією
11:10
В окупованій Кадіївці під обстріл потрапив готель із російськими військовими
10:18
В Ірпені встановили пам'ятний знак Силам тероборони. Він перший в Україні
Всі новини
ВІДЕО
Туреччина пропонує повернути Крим Україні під час укладання миру з РФ. «Крим сьогодні» ►
26 серпня, 00:48
Обстріли Бахмута, Слов'янська, Соледара. Із ув'язнених у РФ вимагають гроші на «ДНР». Головне за день ►
26 серпня, 00:19
У Донецькій ОВА показали багатоповерхівки Слов'янська після обстрілу
25 серпня, 16:57

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти