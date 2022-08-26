СБУ повідомила про підозру у воєнних злочинах Кадирову та двом його підлеглим

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Чеченської Республіки РФ Рамзану Кадирову та двом його підлеглим. Про це повідомляє пресслужба відомства.
У СБУ наголосили, що зібрали неспростовні докази воєнних злочинів з боку:
«Задокументовано, що в лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників», — повідомили у відомстві.
За інформацією СБУ, 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріатричним відділенням. За його наказами:
За наказом Межидова в період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення в заручники та утримання у підвалах багатоповерхівок майже 200 мешканців Гостомелю. Серед постраждалих — жінки, люди похилого віку та неповнолітні. Тих із полонених, хто, не витримавши нелюдських умов утримання (вогкість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «ховали» поблизу будинку.
Мартинова та Межидова звинувачують:
Хусейна Межидова — ще й у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів.
Кадирову слідчі СБУ оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Данііл Мартинов та Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими чи цивільним населенням).
«Продовжується слідство щодо встановлення інших злочинів, скоєних фігурантами під час ведення бойових дій проти України», — зазначили у СБУ.