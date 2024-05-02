Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Як виглядає аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки

02 травня 2024, 17:58

Як виглядає аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки

Як виглядає аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки

З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому летовищу в окупованому Криму. Проєкт «Схеми» опублікував фотографії окупованого Джанкоя, де в ніч на 30 квітня було завдано удару ракетами ATACMS по військовому аеродрому.

За даними російського видання Astra, в результаті атаки об'єкта було поранено п'ятеро військовослужбовців РФ.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі — найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС. Про те, що ця система там була, свідчить знімок за 27 квітня, пишуть «Схеми».

Судячи з супутникових фото, на удар зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.

Цей аеродром у Джанкої, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, — одна з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, який служить для переміщення як техніки та боєприпасів, так і особового складу.

Збройні сили України офіційно не коментували удари по військовому летовищу в Джанкої.

ТЕГИ

Місця
Джанкой
Інше
наслідки обстрілу ATACMS

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:58
Як виглядає аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки
17:14
У районі Часового Яру російські окупанти не дісталися каналу Сіверський Донець – Донбас — Назар Волошин
13:58
Російським військам вдалося закріпитися в Очеретиному — Назар Волошин
13:48
У Севастополі партизани виявили склад ракет для ППО
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
08:27
Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD
07:57
Війська РФ просунулися на Авдіївському напрямку — DeepState
23:24
Головне за день: Зміни на лінії фронту. Одесу атакували двічі за добу
15:25
В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок
13:28
У захопленому Маріуполі пролунали вибухи
12:25
В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін
23:19
Головне за день: Обстріл Харкова. В окупації почастішали випадки насильства
16:59
У Криму окупанти навмисно глушать мобільний зв'язок та навігацію
14:53
Окупована частина Луганської області частково залишилася без води
11:22
На військовому аеродромі в Джанкої вночі пролунали вибухи: п'ятеро військових РФ постраждали
08:29
В окупованому Криму пролунали вибухи
23:12
Головне за день: Атака по Одесі. На Донбасі затримали голову нижегородської Думи
19:18
Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і понад 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»
17:44
«Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ►
13:59
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного
усі новини
17:58
Як виглядає аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки
17:14
У районі Часового Яру російські окупанти не дісталися каналу Сіверський Донець – Донбас — Назар Волошин
17:03
Воїни ССО знищили ПЗУ комплексу «Бук»
16:24
Президент Франції назвав умови відправки іноземних військ до України
16:18
При обстрілі Херсона один зі снарядів росіян влучив у багатоквартирний будинок
14:39
Росія погрожує конфіскувати фінансові активи західних інвесторів у відповідь на конфіскацію своїх заморожених активів
14:35
Сили оборони на півдні знищили авіаційну ракету і чотири БПЛА РФ — Повітряні сили
13:58
Російським військам вдалося закріпитися в Очеретиному — Назар Волошин
13:48
У Севастополі партизани виявили склад ракет для ППО
13:18
У Новосибірську горить склад автозапчастин — відео
12:52
Російська ракета знищила 904 посилки на 3 млн гривень у відділенні «Нової пошти» в Одесі
12:13
ЗС РФ запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС — ГУР України
11:58
Дрони атакували залізничну інфраструктуру Росії
11:21
Україна може розпочати переговори з РФ після саміту миру у Швейцарії — Кулеба
11:01
Інформатор «вагнерівців» шпигував за військовими аеродромами у Донецькій області
10:55
Росіяни вдарили по Торецьку: є «приліт» на територію промпідприємства
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
10:40
На будівництві в Києві бетонна плита розчавила будівельника
10:13
На одній із шахт у Донецькій області через обстріл виникла пожежа на поверхні
09:55
Вночі росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою: є руйнування
усі новини
ВІДЕО
ССО знищили пускову установку «Бука». Фото: кадр із відео Воїни ССО знищили ПЗУ комплексу «Бук»
02 травня, 17:03
Снаряд РФ влучив у багатоквартирний будинок Херсона. Фото: кадр із відео При обстрілі Херсона один зі снарядів росіян влучив у багатоквартирний будинок
02 травня, 16:18
Наслідки атаки у Смоленській області. Кадр із відео Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: Подробиці
02 травня, 09:21
Обстріл Гірника: двоє загиблих та шестеро поранених. Фото: ДСНС Внаслідок обстрілу Гірника дві людини загинули і шестеро поранені — ДСНС
02 травня, 08:52
Росіяни атакували Одесу. Фото: Олег Кіпер РФ ударила ракетами по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» в Одесі: спалахнула пожежа, є постраждалі
02 травня, 06:48
Наслідки ракетного удару по Одесі. Кадр із відео Росія вдарила по складу «Нової пошти» в Одесі: понад 10 постраждалих
01 травня, 23:02
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір