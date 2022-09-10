ГБР затримало колаборанта-начальника окупаційної «поліції» Балаклії

10 вересня 2022, 19:52

ГБР затримало колаборанта-начальника окупаційної «поліції» Балаклії

Державне бюро розслідувань затримало колаборанта, який очолював «поліцейську дільницю» окупаційної влади у Балаклії. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти — добровільно погодився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційної дільниці. Після того, як Збройні Сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив тікати до так званої "ЛНР". Але це зробити не встиг. Його затримали у місті Куп'янськ», — йдеться у повідомленні.

У ГБР зазначили, що наразі вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання запобіжного заходу.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив про подробиці затримання колаборанта.

«Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у щойно звільненому Куп'янську 7 полонених, з них два кадрові російські військові, 4 мобілізовані на окупованих територіях і зрадник Олег Калайда, який поступив на службу в російську поліцію в Балаклії. Зрадник, як і інші полонені, переданий до спецслужб», – написав Бутусов у Facebook.

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