ГБР затримало колаборанта-начальника окупаційної «поліції» Балаклії

Державне бюро розслідувань затримало колаборанта, який очолював «поліцейську дільницю» окупаційної влади у Балаклії. Про це повідомляє прес-служба відомства.



«Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти — добровільно погодився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційної дільниці. Після того, як Збройні Сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив тікати до так званої "ЛНР". Але це зробити не встиг. Його затримали у місті Куп'янськ», — йдеться у повідомленні.



У ГБР зазначили, що наразі вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання запобіжного заходу.



Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив про подробиці затримання колаборанта.



«Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у щойно звільненому Куп'янську 7 полонених, з них два кадрові російські військові, 4 мобілізовані на окупованих територіях і зрадник Олег Калайда, який поступив на службу в російську поліцію в Балаклії. Зрадник, як і інші полонені, переданий до спецслужб», – написав Бутусов у Facebook.