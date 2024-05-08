Росія практично закінчила будівництво залізниці з Маріуполя до Ростов-на-Дону

Росіяни добудовують залізницю з Маріуполя до Ростов-на-Дону. Карта: Петро Андрющенко/Telegram

Росіяни вже майже завершили роботи з будівництва залізниці, яка має з'єднати тимчасово захоплений Маріуполь із Ростовом-на-Дону. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Він зазначив, що протягом квітня та на початку травня очевидці зафіксували три тестові поїзди з окупованої Волновахи Донецької області до порту у Маріуполі та у зворотному напрямку. Разом із цим із Волновахи вони приїхали завантажені каоліном та рудою, яку вантажать на ліберійське судно, вкрадене минулого року.

«А з маріупольського порту поїзд взагалі вийшов порожнім, щоб провести тестування колії», — зазначив Андрющенко.

За його словами, шляхи, які російські загарбники продовжують будувати недалеко від селища Гранітне через Тельманівський район, що з'єднують Маріуполь із Волновахою та Ростовом-на-Дону, фактично добудували. Проте як на мостах, так і на місці з'єднання залізниць немає рейок — їх ще укладають.

Петро Андрющенко додав, що залізниця має запрацювати орієнтовно наприкінці травня чи на початку червня.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися кадри першого поїзда, який російська влада запустила з окупованого Маріуполя у Волноваху. Це значно полегшить логістику окупаційних військ. Поїзд вийшов із Маріупольського порту до станції Волновахи.